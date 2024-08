El cel està ple de persones agraïdes

Creat: Actualitzat:

Des de Mereig admiro el paisatge de l’estiu 2024. Comença el dia 21 de juny amb el grup agermanat amb AINA, els infants, joves i campament de treball del Grup Sardanista Montserrat de la Terra Ferma. I acaba l’estiu amb les colònies dels infants febles de la residència de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona i amb el curs de titulació de monitors i monitores i directors i directores d’educadors en el lleure. Ressegueixo el joliu –guai– panorama amb les estadístiques que el Jordi Lusilla, coordinadors dels tres torns de colònies i dels dos campaments, ens ha fet a mans a tota AINA: 584 infants d’Andorra; 130 infants i 40 monitors del GSM; 38 nens i nenes i 8 monitors de Sant Josep de la Muntanya i 48 joves entre alumnes i formadors del curs de titulació en l’educació del lleure. Des del mirador natural de Mereig contemplo el Santuari de la Mare de Déu de Meritxell. M’emociono amb tanta felicitat. Em cauen llàgrimes d’agraïment. No em surt cap més paraula que “gràcies”.

Gràcies, Mare de Meritxell, Patrona d’Andorra, que, quan el bisbe Joan Martí beneïa i les autoritats la inauguraven el 8 de setembre de 1976, Tu beneïes la casa dels teus fills, juliol de 1976, el Casal Sant Serni, avui AINA. Amb el teu exemple de dolça Mare educadora de Jesús, has ajudat els joves a crear un projecte d’educació en el lleure que completa l’educació de la família i la de l’escola. Durant 48 anys amb el recolzament de les famílies, s’ha creat un espai oasi per als infants que són el tresor d’Andorra.

Gràcies als monitors i a les monitores que han acompanyat i segueixen donant la mà als infants i adolescents per tal que gaudeixin de les muntanyes, de la llengua catalana amb els cants, el patrimoni cultural andorrà. I a la vegada, han aprés a ser autònoms, responsables, a obrir-se als altres, a l’entorn, a compartir, a respectar, a perdonar, a ajudar , a prendre compromisos...els valors que són l’ADN d’AINA i l’estil de vida que ens acosta a la Mare de Déu de Meritxell i al seu Fill assegut a la falda, Jesús.

Gràcies a les famílies i a les institucions i entitats polítiques i socials d’Andorra que al llarg d’aquests 48 anys han apostat per aquest projecte des del seu bressol Les Colònies Populars de Canillo. Tots hem posat la nostra pedreta perquè els infants visquin una vida íntegra, plena i amb sentit.

Gràcies, ainistes, famílies i ciutadans d’Andorra. Sentiu-vos molt feliços que en un món ple de pantalles, de superficialitats, d’immediateses, de mentides, d’injustícies, d’agressions i de guerres... hàgiu bastit AINA, espai de pau, de retorn a les arrels, de comunió amb Déu i d’esperança per “deixar un món millor del que hem trobat”, com deia Baden Powel,

Gràcies als Campaments del Molt Il·lustre Consell CAMIC que fruitaren les Colònies Populars de Canillo.

Gràcies als qui varen començar les colònies de Canillo.

Gràcies a tots i a totes que agafareu el relleu.

Gràcies als que van confiar en l’obra social, pedagògica i educativa de la Mare de Déu de Meritxell. “Tots els santuaris han de tenir una obra social”, deia l’abat de Montserrat, Cassià Just.

Gràcies a tots els qui continueu apostant per l’obra d’AINA.

Gràcies a tots els qui la manteniu.

Gràcies a tots els qui heu col·laborat a construir una bona base educativa en valors humans i evangèlics.

Gràcies a tots els qui ajudeu a posar-la al dia per donar resposta a les necessitats dels infants del 2024.

Gràcies a tots els qui voleu educar en el lleure.

Gràcies a tots els qui eduqueu en aquells valors amb els quals heu estat educats.

Gràcies a tots els qui voleu des del voluntariat dedicar el temps lliure als altres.

Gràcies pels qui repeteixen l’experiència de l’educació a AINA, ara com a pares, com a mares, com a padrines i com a padrins.

Escriu el papa Francesc: “Desitjo que els santuaris marians siguin llocs d’acolliment i espais privilegiats que generin esperança”.

Mare de Déu de Meritxell, que el desig del papa Francesc s’acompleixi a casa nostra. Amén. Gràcies.