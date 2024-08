El Papa camina amb els tamarros d’AINA

Creat: Actualitzat:

Els 42 joves de 15 a 17 anys amb els set monitors i els tres intendents aplaudeixen a la fita del coll d’Ordino, recepció dels campistes, que el Papa hagi demanat ser un tamarro més de la colla. És el dia de Santa Marta, Maria i Llàtzer, germans que acollien l’amic Jesús a la casa de Betània perquè fes una pausa a la seva missió de Mestre. El Papa Francesc aixecà la veu a la trobada del JMJ a Portugal per dir: “Debout, Jeunes!, Dempeus, joves! Aturem una civilització on mana el diner, la seducció, el tenir més que el ser, l’individualisme. Prou desànim i manca d’autoestima que duen la mort de l’ànima. Ens cal caminar junts cap endavant. Fem fora la globalització de la indiferència.” Els esplais i els campaments acompanyats des de la Sinodalitat –Sínode caminar junts– pel camí de l’amor. Jo soc un més d’entre vosaltres, ens ve a dir Francesc quan demana que el deixin caminar amb la gent del carrer.

El dia 4 d’octubre, festa de Sant Francesc d’Assís de l’any 2023, el Papa Francesc, onzè del Pontificat, ens obsequià amb l’exhortació apostòlica Laudate Deum. És una guia ben pràctica del camí a seguir. Em recorda Jesús quan diu: “Jo soc el camí. El qui vulgui ser deixeble meu, que es calci les xiruques, prengui el bastó i la motxilla i em segueixi.” Francesc escriu l’Exhortació per a totes les persones de bona voluntat sobre la crisi climàtica. Les colònies d’AINA 2024, Pin-Guai-na, segueixen les petjades del Papa Francesc. Els pingüins que per culpa del canvi climàtic han perdut la casa del Pol Nord, s’acullen a AINA. És una pedra més a la solució “del problema social global que està íntimament relacionat amb la dignitat de la vida humana” (Laudate Deum número 3).

El Papa Francesc lliura a l’Alba, coordinadora de l’Equip Tamarros, la guia espiritual dels 14 dies de campament. Els nostres joves estan il·lusionats de conquerir els cims andorrans. Marc Tarruell inicia un documental de 80 minuts que recollirà la vida dels campistes, els valors treballats, el joc de 24 hores, la plantada del pal major, la missa al peu de la bandera andorrana, a envistes del Casamanya, i Meritxell als peus. El Marc, professional en l’art cinematogràfic, promet fer-li a mans al Papa el documental, talment com Jaume Serra als anys noranta lliurà el llibre Vivències Meritxel·lianes i el CD de la missa de la coronació dels Petits Cantors al Papa Benet XV. Els joves diuen als pares i a les mares: “Fins d’aquí a 15 dies”, amb el cant preferit del Papa Francesc: “Lloat sigueu, oh Senyor nostre. / Per totes les criatures, / i pel sol i per la lluna, / pels estels i el vent suau, / i pel foc i l’aigua fresca... / i perquè la nostra vida / sigui sempre cant i dansa.”

Anna Rigol, mare d’un fill monitor i d’una filla campista de Tamarros, s’interessa com a advocada per la guia del Papa Francesc. Em suggereix de compartir-la. N’espigolo alguns dels punts:

1. Donem tota la importància que es mereix a la relació personal amb els monitors. El tu a tu personal. Anem al món de l’adolescent i a tota la seva vida. Sembrem-hi els valors humans i divins de l’Evangeli de Jesús.

2. La feina del campament es fa en equip. No és un esforç d’un sinó que els educadors acompanyem de forma conjunta.

3. Aprofitem el valor de la proximitat que ofereix el campament. Presència i Paciència amorosa, perquè el camí és llarg, i gradual. Com ho cantem: “Cada dia un nou pas.”

4. Fraternitat. L’Evangeli de Jesús anhela la fraternitat universal. Ningú se salva sol. El Campament Tamarros és aquell espai que demostra que la fraternitat i la igualtat són possibles. Per això cantem: “Ja som tots a la llar...”.

5. Donem importància als petits detalls. És la bona via per acompanyar. No oblidem l’agraïment amb allò que es fa. Valorem la missió educadora i la seva realitat andorrana. Creiem en l’esperit transformador de les colònies i del campament.

6. Treballem l’escolta activa que demana atenció i estima. Escoltem el llenguatge i les necessitats dels joves. Ens cal saber entendre on són, i fer-nos entendre en respondre a les seves preguntes. Toquem de peus a terra per viure amb els infants i joves la realitat que tenim.

7. No tinguem por al conflicte, perquè hi ha moments en què el conflicte és necessari. Amb els joves hi ha conflicte. Per això hem de saber escollir les batalles. Un conflicte des de l’Amor, com amb un Pare, que ha de brollar de l’amor i que tingui un sentit. Cal marcar línies vermelles. No tot s’hi val. No abaixar el llistó dels valors. Lluitar les lluites justes, amb intel·ligència.

Maria de Meritxell, la dolça Mare de tots i la meva Confident, ho ha viscut en l’educació de Jesús. Amb Ella reeixirem.