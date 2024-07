Monitores i monitors guais

Creat: Actualitzat:

Em sumo al reconeixement públic als estudiants que han tret més d’un 9 a la selectivitat. En clausurar el curs 2023 - 2024 veiem a les pantalles dels mitjans de comunicació els estudiants millors dels millors, els qui han tret un 10. A les entrevistes ens conten les seves tècniques d’estudi, les seves aficions com tocar la viola. El reconeixement oficial dels claustres de professors i de les autoritats polítiques als estudiants que són notícia em fa molt feliç, però no puc oblidar els joves que fan feina guai i no són notícia.

L’inoblidable escriptor Carles Capdevila reivindicava el reconeixement de la molt bona feina que fan els joves a les colònies, els campaments i els esplais. Capdevila deia que “la feina dels monis no pot quedar invisibilitzada. Només es parla dels mèrits dels joves del juny, perquè han tret un 10 o perquè el van treure fa 20 anys i ara treballen a la NASA”. La professora Magda Minguet escriu: “Ens omplim la boca valorant l’empatia i parlant de cuidar més la salut mental, però al final tot es redueix a parlar de notes. Crec que és heroic donar-se als altres, implicar-se en el teixit associatiu i fer coses per a la comunitat.”

El centenar de joves monitors i monitores que formen els equips de casa d’AINA, de Borda d’Aina i dels campaments CAINA i TAMARROS són líders guais anònims. La seva nua autenticitat en la manera d’educar els infants en el temps de lleure dona la visió del món millor que volen deixar. Els joves que opten per les colònies d’estiu volen el reconeixement dels pares, de les mares, dels polítics: “Que tots assumeixin el decàleg del camí caminat amb les formacions mensuals, les convivències residencials trimestrals i el curs de titulació de cada estiu durant la segona quinzena d’agost a la mateixa casa AINA.” Ens plau compartir-lo, em confien els monitors del primer torn de colònies. Els joves, cada vespre, en el primer son dels infants, recorden un punt del decàleg. Els fa il·lusió compartir-los.

1. El monitor guai no viu d’organigrames, de planificació. La passió amorosa de sembrar valors és el focus que il·lumina el camí que, com canten els ainistes, es fa “pas a pas, cada dia un nou pas”.

2. El monitor guai duu a la motxilla el valor de l’exigència. Educar no és fàcil ni s’improvisa. Fan moltes activitats totes elles plenes de sentit. En arribar a AINA canten: “Hem de seguir el camí com a persones, com a éssers humans.”

3. El monitor guai coneix bé el camí que duu al cim. Educar és agermanar present i futur. Cantem: “Agermanats anirem caminant cap a un món d’amor i de pau.”

4. El monitor guai posa els infants, les persones, al centre de les colònies. La programació d’un torn de colònies és la suma de la capacitat d’aprendre i de viure el que s’ha après. Els monitors de la FEMN entonen: “És el somriure al rostre d’un infant, és el reflex del seu futur.”

5. El monitor guai és el que sap discernir el que fa més bé als infants de les colònies, i no es deixa arrossegar per les modes. L’educador no cau en el papanatisme de viure de dades. És el monitor que pensa per ell mateix i resisteix a la pressió de l’entorn. Canta: “Aixeca els ulls de la terra, i veuràs un cel serè”.

6. El monitor guai ajuda a interioritzar. No n’hi ha prou amb les reunions de Power Points. S’han de superar les litúrgies inspiradores sobre transformació. El món millor per als infants es troba en els educadors en transició que han interioritzat una transformació que dona sentit a la vida. Canten: “El món serà nou si vols.”

7. El monitor guai sap que enfadar-se amb tothom no té cabuda en el món de l’educació. Cal aguantar quan calgui. Repositivar els fets negatius. Ser positiu és poder-se multiplicar com a persones. Multiplicar per créixer fent créixer els infants. Els ainistes canten en començar la missa jove: “Sigues lliure.”

8. El monitor guai és el que segueix les petjades de Jesús, el Rabbi, he vingut a servir, i no a ser servit”. Cantem: “Servim el Senyor amb alegria.”

9. El monitor guai és el que sembra en el desert de la societat actual. Sap que si plou, sorgirà l’espiga ben granada. I si no plou, un dia plourà i sorgirà l’espiga ben granada. Els monitors canten: “He somiat.”

10. El monitor guai és aquell que actua des de la senzillesa. És l’educador que dubta. Escolta a qui el contradiu. Té com a valors els de l’Esperit Sant: la saviesa, la ciència, la intel·ligència, el consell, la fortalesa, la pietat i tots els enllaçats per l’amor. “L’Esperit de Déu ens dona la força d’estimar”, canto amb els adolescents confirmands.