Seguim fent créixer Creu Roja Andorrana
Ens mou el compromís amb la institució i amb les persones
Dimarts vinent els socis, sòcies, voluntaris i voluntàries de Creu Roja Andorrana estem cridats a les urnes. Se celebren eleccions per renovar la junta directiva i la nostra candidatura, conscient de la importància d’aquests comicis, fa una crida a la participació.
Ens presentem perquè volem que l’entitat continuï creixent i desenvolupant projectes d’abast social i solidari. Els que signem aquest article, tenim una clara convicció: seguir el camí que ens han traçat els nostres predecessors al llarg dels anys. Ens mou el compromís amb la institució i amb les persones. La societat andorrana, la solidaritat i la responsabilitat són els eixos vertebradors del nostre programa.
La nostra candidatura a la presidència combina experiència i il·lusió
Venim d’uns anys intensos, de transformació i de creixement. Creu Roja Andorrana és més present, més forta i més reconeguda que mai. Hem crescut en voluntariat, en projectes, en serveis i en confiança social. Però encara queda molt per fer, i aquesta realitat ens empeny a consolidar tot el que s’ha construït fins ara.
La nostra candidatura combina experiència i il·lusió. Som un equip entusiasta, compromès i coneixedor de l’entitat. Ens uneix una mateixa visió: consolidar tot el que hem assolit i seguir avançant amb rigor, responsabilitat i vocació de servei.
Els set principis fonamentals del moviment internacional de la Creu Roja (humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, voluntariat, unitat i universalitat) també són els nostres valors. Al nostre programa s’hi reflecteix cadascun d’aquests axiomes. Tenim un projecte realista, basat en sis grans àrees de treball que responen a necessitats concretes:
–Infància i joventut: desplegarem el programa EIRA per promoure el benestar emocional, l’activitat física i el desenvolupament psicosocial. Reforçarem projectes com RollingAnd i Punt Lila perquè siguin presents a totes les festes majors i esdeveniments en què se sol·liciti la seva presència.
–Gent gran i dependència: mantindrem (continuarem impulsant) els quatre centres de dia, assolirem (volem assolir) els 1.000 dispositius de teleassistència i obrirem l’Hotel Social Peralba per garantir una atenció digna i constant a totes aquelles persones que per circumstàncies personals necessitin un lloc per poder viure.
–Formació i prevenció: volem assolir la formació de 15.000 persones en primers auxilis i instal·lar 100 nous desfibril·ladors. També reforçarem els equips de serveis preventius, que són clau en situacions d’emergència.
–Recursos i aliances: parlem de recursos, no de captació. Apostem per una confiança mútua que es fonamenti en la transparència i en el rigor, amb una gestió responsable i clara.
–Cooperació internacional: consolidarem els vincles amb Burkina Faso, Mònaco, Luxemburg i Liechtenstein, i reforçarem la col·laboració amb la Creu Roja francesa i espanyola, així com amb les societats dels petits estats europeus i la representació del Copríncep francès.
–Donació de sang: treballarem per mantenir i ampliar les 1.500 donacions anuals, conscients que aquesta és una acció vital que salva vides i construeix comunitat.
Tot plegat, ho volem fer realitat des de l’orgull i l’estima de pertànyer a una institució que és de tots i per a tots. Creiem fermament en les persones. Darrere de cada iniciativa, de cada acció, hi ha una història, una necessitat i una mà estesa. Ens presentem amb la voluntat de continuar escrivint, un relat basat en la confiança, els valors i la feina ben feta i el compromís de tots els professionals, voluntaris i socis de Creu Roja Andorrana.