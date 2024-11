Lliçons valencianes

Creat: Actualitzat:

De lliçons sobre el que ha passat al País Valencià arran dels aiguats de la setmana passada se’n poden extreure moltes. La primera és que oblidar la pròpia història ens condemna a repetir-la. Perquè sí, aquestes inundacions poden ser excepcionals, però no és la primera vegada que succeeixen, i és evident que davant d’un risc real, no s’ha treballat a consciència per evitar-lo. Cal que ens preguntem si a casa nostra s’han après les lliçons del 1982 i si encara s’actua en conseqüència... La segona és que l’ésser humà ha de ser més humil davant la força de la Mare Naturalesa: ens creiem que ho podem tot, que som sapiens sapiens i això ens fa únics, però som criatures dèbils que sucumbim davant una força que és superior a nosaltres. Tres: a la vora del riu no t’hi facis el niu. Aquesta màxima, que tant sentit té, no s’ha aplicat com tocava i on tocava. Ara ha passat al País Valencià, però no fa gaires anys va succeir a les Balears i també a Catalunya. Edifiquem en indrets inundables i canalitzem espais de creixement de la llera de rius i torrents, i després tot són plors. La quarta lliçó és que els representats electes algú els ha elegit. Tenim els governants que mereixem i volem, i la seva incapacitat, inutilitat i pèssima gestió és culpa en part també de qui els vota: no som una ciutadania prou responsable i exigent. I cinc (que en podrien ser més): quan tot falla, és el veí (proper o llunyà) el que t’envia menjar, aigua, mantes, diners... ajuda en forma de solidaritat. Cal pensar-hi quan hi hagi qui treballi per a una societat dividida, no cohesionada i enfrontada en la que es fomenta l’individu al bé comú. Molta força als afectats!