El projecte de llei del dret a l’habitatge preveu la cessió de pisos buits de manera temporal, amb la qual cosa el Govern confia a guanyar 1.500 pisos en tres anys i posar-los a lloguer a uns preus que no siguin abusius. En principi podria ser una bona idea, encara que personalment no em sembla gaire correcte. Penso que es tracta d’una expropiació en tota regla per una manca de consum elèctric. No penso que es pugui expropiar un pis per un baix consum elèctric, per molt que els diners siguin per al propietari del pis en qüestió. Aquesta llei podria ser conforme a la nostra Constitució si ens atenim a l’article 33: “Els poders públics han de promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d’un habitatge digne”. Potser no hi seria tan conforme si ens atenim a l’article 27: “Es reconeix el dret a la propietat privada”. Encara que també digui: “Ningú no pot ésser privat dels seus béns o drets si no és per una causa justificada d’interès públic”. Tot plegat resulta bastant complicat de resoldre i jo em sento incapaç de dir si es tracta d’una llei conforme a la nostra Constitució o no. Ara bé, jo penso que si una persona ha adquirit legalment una vivenda, té tot el dret de fer-ne l’ús que cregui convenient sense haver de justificar per què la manté tancada i, si les raons són dubtoses, se n’activi la cessió obligatòria. No crec que aquesta sigui la solució als problemes de l’habitatge. Com tampoc ho creuen les tres associacions de propietaris de béns immobles i gestors immobiliaris, l’AGIA, la FIABCI i l’APBI, que afirmen que “és absolutament inconstitucional i contrària a dret”.