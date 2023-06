El PS vota en contra dels pisos de lloguer social del Cedre

El principal argument dels socialdemòcrates en contra del projecte és que s'ha plantejat com una concessió. El PS està d'acord a construir pisos a preu regulat i ho considera una necessitat, però assenyala que la inversió l'hauria d'assumir el comú sense recórrer a una empresa privada. La corporació, ha recordat la consellera Dolors Carmona, disposa d'una bona situació financera.

Per la seva part, el cònsol major, David Astrié, ha revelat alguns detalls més del projecte, que va avançar en una entrevista a Diari TV , com ara que els qui optin a viure al bloc hauran d'acreditar 15 anys de residència a la parròquia d'Andorra la Vella, consecutius o no i a comptar des dels 18 anys d'edat.