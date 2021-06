El comú i FEDA organitzen les primeres Jornades de l'energia i ciutats sostenibles

Actualitzada 02/06/2021 a les 14:03

El comú de Sant Julià de Lòria i FEDA han presentat avui al matí les primeres Jornades de l'energia i ciutats sostenibles. Els actes, que tindran lloc el divendres 18 i el dissabte 19 de juny, tenen dos vessants: un de professional i un altre d'educatiu i lúdic. Així, divendres el centre cultural i de congressos lauredià acollirà, de 2/4 d'11 del matí a 6 de la tarda, diverses conferències i taules rodones d'experts en mobilitat sostenible, energies renovables i transició energètica. L'endemà, FEDA organitzarà a la plaça de la Germandat un circuit didàctic amb tallers experimentals al voltant de l'energia elèctrica. En aquest mateix espai, l'ACA (Automòbil Club d'Andorra) oferirà als seus socis una jornada de sensibilització per a la conducció de vehicles elèctrics. A més, durant tot el dia hi haurà a la plaça diversos jocs, cedits per l'Institut Català de l'Energia al comú de Sant Julià de Lòria, per aprendre els conceptes bàsics de l'eficiència energètica i les energies renovables.Per participar en les jornades professionals cal inscriure's enviant un missatge a l'adreça jornadesenergia@comudesantjulia.ad , ja que l'aforament s'ha limitat a 134 persones. Les activitats que es faran a la plaça són gratuïtes.