L'oposició critica el cònsol per la partida d'ingressos del 2019

El comú hi inclou 800.000 euros d’un projecte que encara no està tancat

El comú d’Ordino va aprovar ahir els pressupostos del 2019, en sessió del consell de comú, amb l’abstenció de l’oposició per la inclusió de 800.000 euros al pressupost per la recaptació d’un impost de construcció del projecte d’una urbanització de luxe de la qual encara no se sap res. Tant Eva Choy com Sandra Tudó, conselleres de Liberals d’Andorra més Independents, van destacar que l’oposició no té constància d’aquest projecte tot i haver demanat informació a la comissió d’Urbanisme. “Una de dos: o el projecte està ben lligat i no se’ns ha informat, o no està lligat i s’ha previst