Els transportistes volen facilitats per descarregar a l'avinguda Meritxell

El gremi vol aturar la circulació en un sentit de la via dins d’un horari pactat prèviament

Els transportistes han demanat al comú d’Andorra la Vella que un cop s’acabin les obres d’embelliment de l’avinguda Meritxell se’ls permeti, segons un horari convingut, aturar la circulació en un sentit de la via per poder carregar i descarregar. Així ho van sol·licitar en la reunió que van mantenir ahir amb la cònsol major, Conxita Marsol, i amb el cap de Circulació d’Andorra la Vella, Antoni Pujol, on es va parlar de les afectacions per les obres d’embelliment de l’avinguda.

El portaveu de l’Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants (Atmca), Víctor Filloy, va assegurar que aquest “és un dels punts”