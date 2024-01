Reoberta la circulació entre el Pas i França

Actualitzada 28/01/2024 a les 17:52

✅ CIRCULACIÓ RESTABLERTA A FRANÇA



La circulació a l'alçada de l'encreuament de la RN22 i la RN320 (zona de la Croisade), ha quedat restablerta en els dos sentits de la marxa després del bloqueig a causa de les protestes dels agricultors que estan tenint lloc a França. pic.twitter.com/jI7eECO7di — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 28, 2024

Els agricultors que han bloquejat des del divendres la carretera que dona accés al Pas, a l'encreuament de l'RN-22 amb l'RN-320, han recollit el campament i han retirat els tractors de la calçada. El pas de cotxes doncs ha quedat reobert per a fer trajectes transfronteres.El sector agrícola no abaixa la guàrdia i amenaça de tornar a bloquejar el tram el divendres vinent si no ha rebut cap resposta satisfactòria del Govern francès abans de dimecres. Els manifestants insisteixen amb aquest 'ultimàtum' i es refermen en tornar el cap de setmana vinent. Fins avui, hi ha hagut el bloqueig d'una vintena de tractors i una vuitantena d'agricultors que "han expressat el seu descontentament" envers a les polítiques de l'impost del carburant i de les ajudes de l'Estat francès que fins ara han estat "insuficients". La protesta s'ha desplaçat a la frontera amb Andorra "per fer pressió" i espera del Govern andorrà "manifestar també la seva insatisfacció".Els manifestants de l'Arieja van reunir-se ahir amb el subprefecte de Prades, Didier Carponcin, i espera retrobar-se abans del dimecres amb el senador del departament dels Pirineus Orientals, Jean Sol, en què es preveu que aquest traslladi els reclams dels agrícoles al Govern de l'estat francès.