Guia per difondre la prevenció del càncer de mama

L'Institut Andorrà de les Dones ha publicat avui un document digital i divulgatiu per sensibilitzar i difondre la prevenció del càncer de mama. Entorn del dia mundial contra el càncer de mama, l'entitat ha compartit un l'arxiu on es dona resposta a preguntes entorn de la malaltia. Entre les preguntes s'hi troben que influència el càncer de mama, com s'identifiquen els principals símptomes, si es coneix el camí científic fins al dia d'avui en la recerca de la malaltia o si es coneix les pioneres en aquesta investigació.