La lletrada designada per l’AREB considera que van ser els empleats els que van fer a títol personal les males actuacions dins l’entitat

El judici per la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA), conegut com a cas Gao Ping, va entrar ahir en una nova etapa. Ha començat l’hora dels advocats defensors i la primera que va agafar la paraula per informar els magistrats del Tribunal de Corts va ser la representació lletrada designada per l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per defensar l’entitat intervinguda en tant que persona jurídica. Marta Armengol, l’advocada designada, va defensar la tasca feta per l’entitat per lluitar contra el blanqueig de capitals i va demanar als magistrats que quan dictin sentència no s’imposi a l’entitat la