Alberca demana 8 anys de presó, 10 d’inhabilitació i 100 milions de multa per a Joan Pau Miquel

El fiscal general, Alfons Alberca, va començar ahir a fer definitives les peticions de penes per als 24 processats per la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA), coneguda com a cas Gao Ping. El ministeri públic gairebé no es mou de la qualificació que va fer l’any 2016 tot i deixar de considerar un grup criminal organitzat els directius i gestors de l’entitat intervinguda.



Alberca va començar la jornada informant sobre la qualificació de l’exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel, del qual va dir que “la seva actuació professional i personal ha permès la introducció de 70 milions al