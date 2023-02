Accident de trànsit a Incles

Actualitzada 12/02/2023 a les 10:44

#PasAlternatiu CG2- sortida d'Incles en sentit nord a causa d'un accident. #TrànsitDens CG2- variant d'Encamp en sentit nord. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) February 12, 2023

Un turisme s'ha accidentat aquest matí, vora les 8.30 hores, quan circulava direcció sud per la General 2, prop del revolt d'Incles. El cos de bombers s'ha traslladat al lloc dels fets per retirar el vehicle de la calçada, motiu pel qual s'ha habilitat el pas alternatiu fins les 10.15 hores. A hores d'ara es desconeix si hi ha hagut ferits.D'altra banda, un motorista de 25 anys va resultar ferit ahir a la nit en patir un accident de trànsit a l'avinguda Príncep Benlloch, a Andorra la Vella. El sinistre va tenir lloc a les 22.16 hores i s'hi van veure involucrats una motocicleta Symphony 125 R, i un turisme Kia Sportage, ambdós amb matrícula del Principat. El motorista, un resident de 25 anys, va ser traslladat a l'hospital amb ferides que de moment es desconeixen.