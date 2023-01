Jordana considera que la inversió estrangera és “especulativa”

L’exministre d’Ordenament defensa que l’heliport s’hauria d’ubicar a Sant Julià

“D’inversió econòmica exterior productiva per al país en veig molt poca. En canvi, veig inversió especulativa que farà una indigestió.” Així de crític es va mostrar ahir Xavier Jordana, exministre d’Ordenament Territorial durant el mandat d’Albert Pintat, en l’entrevista que Pietat Martín Vivas li va fer al programa Parlem-ne, de Diari TV. El també advocat va esgrimir que no aprova l’obertura econòmica del país, que va titllar “d’indiscriminada”, perquè considera que només ha servit perquè hi hagi “inversió immobiliària especulativa o relacionada amb temes fiscals”.



En aquest sentit, Jordana va recordar que el dret a un habitatge digne està protegit constitucionalment