Les projeccions apunten un increment de la temperatura que pot arribar a ser de 6,3 graus

Al canvi climàtic li importa poc si hi creus o no. L’efecte és inevitable. L’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic d’Andorra alerta que la temperatura al Principat s’incrementarà entre 4 i 6,3 graus d’aquí al 2100, segons les projeccions amb les quals es treballen. Això implicarà una reducció de la temporada d’esquí a mitjà termini fent que el model de negoci turístic basat en la neu tingui data de caducitat.



En aquest sentit, els tècnics de l’oficina apunten que s’està treballant per ajudar el país a prendre mesures per combatre el canvi climàtic però també per adaptar-s’hi. “El canvi climàtic