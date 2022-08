Certamen literari en honor a la Mare de Déu de Meritxell

Actualitzada 07/08/2022 a les 10:34

L'Acadèmia Mariana convoca el Certamen Literari Marià en honor a la Mare de Déu de Meritxell amb motiu del centenari de la seva coronació canònica. El certamen, que permet la presentació de poesia i prosa escrita amb data límit fins al 31 d'agost, preveu set premis diferents. Per part de l'arquebisbe de la Seu i Copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, el premi dotat de 600 euros anirà destinat a la millor poesia en llengua catalana que lloï la Mare de Déu de Meritxell; el premi de l'arxiprestat de les Valls d'Andorra, dotat amb 500 euros, serà atorgat a la millor poesia en llengua catalana que lloï la Mare de Déu de Meritxell, d'altra banda, l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, entregarà una peça d'art a la millor poesia en llengua catalana o espanyola que lloï la Mare de Déu en les seves distintes advocacions marianes venerades al Principat.Tanmateix, per part del bisbe de Lleida, el premi dotat amb 600 euros serà atorgat a la millor poesia en llengua catalana que lloï la Mare de Déu de l'Acadèmia com a patrona; l'IEU-Diputació de Lleida farà entrega de 500 euros a la millor poesia en llegua catalana que lloï Maria en qualsevol de les advocacions marianes venerades a les comarques de Lleida, mentre que la Paeria de Lleida ho farà en qualsevol de les advocacions marianes venerades a la ciutat de Lleida. Finalment, la pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico Mariana de Lleida, atorgarà 500 euros al millor treball en prosa escrit en llengua ucraïnesa, i traducció en català o castellà, que faci referència a la ciutat màrtir de Mariúpol.L'Acadèmia Mariana informa que els concursants premiats seran avisats personalment abans de l'acte de lliurament dels premis, que se celebrarà el 2 d'octubre.