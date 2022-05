La SAC dedica unes jornades al Copríncep Simeón de Guinda

Actualitzada 18/05/2022 a les 14:50

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) ha presentat aquest dimecres les XXIII Jornades Simeón de Guinda i Apeztegui, el Copríncep desconegut, junt amb el Col·lectiu De Guinda, segons informa l'entitat en un comunicat. Així, aquesta es realitzarà a Sant Julià de Lòria al Centre de Congressos Lauredià, el pròxim dissabte 21 de maig.Les jornades començaran amb una benvinguda de la presidenta de la SAC, Àngels Mach i la salutació de Sònia Carrillo, consellera de Cultura i Educació del comú lauredià. Serà l'historiador, escriptor i periodista, Alfred Llahí qui presentarà els actes.L'organització destaca que al matí es portarà a terme l'explicació de la constitució del col·lectiu Simeón de Guinda a càrrec de Robert Lizarte, coordinador de patrimoni, museus i tradicions del comú d'Encamp, així com l'explicació de les darreres hores del Bisbe, el dret de presentació i la companyia de jesús en el context de Simeón de Guinda o la guerra de Successió espanyola i el Decret de Nova Planta en la història d'Andorra.La jornada es dedicarà també a la tarda al bisbe i les dues fronteres d'Andorra, al bressol navarrès de Simeón de Guinda o els privilegis andorrans, entre d'altres. Serà el Copríncep i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives qui realitzarà la cloenda de l'esdeveniment. D'altra banda, la SAC recorda que hi haurà actes no presencials al voltant de la temàtica de la jornada com l'explicació del "tabac al segle XVIII, el cas del comú lauredià".