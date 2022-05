Tallat el carrer Doctor Vilanova a partir de les 21.15 hores

Actualitzada 12/05/2022 a les 16:44

Conductors, atents!

Avui a partir de les 21.15 h i durant unes hores, tallat el carril de baixada del c. Dr Vilanova (entre la rotonda de Govern i de Prada Casadet) per tasques de pavimentació. @Mobilitat_AND pic.twitter.com/BDtRPDQeZq — Andorra la Vella (@AndorraCapital) May 12, 2022

‍♀️Recorregut 5 km:Consell de la Terra - c. del Valira - Nacions Unides - c. de la Constitució - c. del Prat Gran - av. de les Escoles - Carlemany - Meritxell - Príncep Benlloch - av. Santa Coloma -Antic Camí Ral - Passeig del riu - rot. Comella - rot. Casadet - Parc Central(3/5) pic.twitter.com/AfTz1fnw14 — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) May 12, 2022

El comú de la capital informa que el carril de baixada del carrer Doctor Vilanova, en el tram comprés entre la rotonda de Govern i de Prada Casadet, estarà tallat avui per tasques de pavimentació.Per altra banda, el trànsit es veurà afectat el diumenge a les parròquies centrals amb motiu de la cursa popular d'Illa Carlemany. Mobilitat apunta que de les 10 a les 10.50 hores el carrer de la Unió i del Valira, entre la rotonda del Km 0 i de la Dama de Gel, estarà tallat. Tanmateix, les vies per on passi la cursa quedaran restringits al pas de vehicles durant 40/50 minuts entre les 10.30 i les 11.30 hores.Els carrers afectats seran avinguda del Consell de la Terra, carrer del Valira, avinguda de les Nacions Unides, carrer de la Constitució, carrer del Prat Gran, avinguda de les Escoles, avinguda Carlemany, avinguda Meritxell, carrer Bonaventura Riberaigua, rotonda Marginets, avinguda Príncep Benlloch, avinguda Santa Coloma, l'antic Camí Ral, passeig del Riu, la rotonda de la Comella, la rotonda Casadet i el Parc Central.Fins a la finalització de la cursa es faran els desviaments escaients al pas dels participants. Tanmateix, les línies L1, L2 i L4 es veuran també afectades i faran trajectes i parades alternatives de les 10.30 a les 11.30, aproximadament.