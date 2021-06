Territori destina 180.000 euros per prevenir la legionel·la a les xarxes d'aigua de les escoles

Actualitzada 16/06/2021 a les 19:57

El Govern ha aprovat aquest dimecres l'adjudicació dels treballs de millores a les xarxes d'aigua dels centres escolars per a la prevenció de la legionel·la. Segons ha explicat el ministre de Finances Eric Jover durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'avui, els treballs han recaigut a l'empresa Agefred Serveis per un import total de 179.997,60 euros. El termini d'execució de les obres és de 8 setmanes.Es preveu que el treball, en la seva fase 1, actuï a l'escola andorrana de La Massana, escola francesa de La Massana, escola Germans de Riba d'Ordino, escola francesa de La Peletera d'Escaldes-Engordany, escola Sagrada Família d'Escaldes -Engordany i escola andorrana de Fiter i Rossell d'Escaldes -Engordany.El Consell de Ministres també ha aprovat la licitació dels treballs per un total de 8 projectes de millora de les carreteres del país. Concretament són a la CS-230 de Meritxell, CS-370 de Sorteny, CS-610 d'Aixàs, actuacions de millora de la voravia exterior de la CG-2 al revolt de Ràdio Andorra, l'escomesa d'aigua potable fins l'edifici del CRAMEA, la creació d'un accés a l'alçada del PK 7+840 de la CG-3 amb el Prat de la Farga, un nou enllaç a la CG-2, a l'alçada del PK 4+680: ES-28 del PSNIV i la protecció d'un vessant del riu d'Arinsal, a la zona del parc del Colat.Tot i que el plec de bases recull els diversos projectes que es liciten, l’objectiu és adjudicar separadament la redacció de cadascun d'ells a diferents professionals liberals, empreses d’enginyeria i agrupacions d’empreses i professionals en funció de les seves capacitats, experiència i cost econòmic.