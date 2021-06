Quaranta noves places de centre de dia per a padrins dependents

L’ampliació s’engloba dins el conveni entre el ministeri d’Afers Socials i la Creu Roja

Les places de centre de dia s’amplien al Principat. Ahir la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i el president de Creu Roja Andorrana, Josep Pol, van signar un conveni conjunt per concertar 40 noves places de centre de dia per a persones grans en situació de dependència d’un grau d’entre 1 i 5. Una situació que deixarà el Principat amb un total de 81 places concertades, tenint en compte les 41 que el Govern ja tenia a dia d’avui.



“Aquest conveni es va establir en un marc de molta necessitat”, va assegurar ahir Pallarés. Per aquest motiu, tal