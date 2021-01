Nevades febles dissabte a 1.200 metres

Protecció Civil recomana que en dies de molt fred s'ha d'evitar que nadons, gent gran i persones amb malalties respiratòries surtin al carrer

Actualitzada 07/01/2021 a les 15:07

Redacció Andorra la Vella

Les primeres hores de dissabte 9 de gener podrien venir acompanyades de nevades febles a 1.200 metres que poden deixar gruixos de cinc centímetres, segons les previsions del Servei de Meteorologia. La cota de neu pujarà fins als 1.500 m a la tarda amb temperatures mínimes de -4 graus i de -8 graus al Pas de la Casa.



El servei de Meteo també preveu que aquesta nit les temperatures mínimes segueixin sent fredes amb -6 °C a Andorra la Vella, -10 °C a 1.500 metres i -11 °C al Pas de la Casa i un divendres ennuvolat, però sense precipitacions. En aquest sentit, Protecció Civil ha recordat a través de les xarxes socials que en dies de molt fred cal evitar que nadons, gent gran i persones amb malalties respiratòries surtin al carrer i que si ho fan han d'estar a l'exterior el mínim temps possible, així com no exposar-se a espais amb vent i evitar estar estona sense moure's.