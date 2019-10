L’Autoritat Financera treballa amb tres opcions pel forat de les inversions d’alt risc

La intervenció d’Assegurances Generals per part de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) ha entrat a la fase final amb la decisió que s’ha de prendre respecte a com es troba una sortida final per a la companyia. La intervenció va tenir lloc a final d’agost i tal com va avançar el Diari el problema es trobava en les inversions d’alt risc que s’havien fet amb el capital de les assegurances de vida. El problema es troba en el forat i si la companyia continua sent viable d’alguna forma o s’ha de liquidar de manera ordenada.

L’AFA ha estat mirant possibles solucions que,

#1 Pere

(04/10/19 08:28)