El consell d’administració envia un informe a Govern alertant del perill per a les jubilacions

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat social (CASS) ha tramès un informe al Govern en què s’oposa de forma rotunda que s’utilitzin els fons de reserva de les pensions per construir pisos socials. El posicionament deriva de la proposta del PS en la qual es demanava d’utilitzar el deu per cent de les reserves perquè l’Estat edifiqui pisos de lloguer a un preu moderat i reduir així la pressió sobre el mercat de l’arrendament. A efectes pràctics, la proposta socialdemòcrata significaria que la CASS hauria de destinar uns 130 milions d’euros (actualment en el fons hi ha

#8 Robert

(15/09/19 21:53)



#7 Futur Iaio

(15/09/19 20:11)



#6 Menys especular amb els diners dels treballadors

(15/09/19 19:45)



#5 Carme

(15/09/19 18:02)



#4 Per que no en pisos

(15/09/19 12:53)



#3 Bravo per la CASS!

(15/09/19 11:59)



#2 Josep B

(15/09/19 10:49)



#1 Fart de tot

(15/09/19 10:22)