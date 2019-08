Va justificar un reintegrament pels treballs en la nova seu quan encara no s’ha decidit quina serà

Un dels elements que més va alertar la Fundació Tutelar va ser l’intent de David Claverol de justificar un dels reintegraments que es va apropiar en base al pagament d’unes obres. Aquests treballs s’havien de fer en els locals de la nova seu del Patronat. L’únic problema és que el local no existeix perquè no només no s’ha decidit quines obres s’hauran de fer, sinó que ni tan sols s’ha elegit quin serà el futur local. La Fundació es troba encara en procés de determinar a on es traslladarà i el fet que el president cobrés uns diners dient que