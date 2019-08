Els quatre clubs rebels seguiran en la causa contra Tomàs Gea

La Batllia ha rebutjat l’incident de nul·litat presentat per la federació

La Batllia ha rebutjat l’incident de nul·litat presentat per la Federació Andorrana de Futbol (FAF) que pretenia fer fora de la causa contra Tomàs Gea els quatre clubs considerats rebels i que es van presentar com actors civils en sentir-se perjudicats per les actuacions de l’exsecretari general i altres membres de l’entitat. Els quatre clubs, el FC Encamp, la UE Santa Coloma, l’Inter d’Escaldes i el FS la Massana, van demanar al juny els comptes de la FAF i es van personar com a actors (víctimes) civils en la causa per la suposada apropiació indeguda de Gea i de l’extresorer