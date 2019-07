La secretaria d’Estat d’Afers Europeus durà a terme trobades a les parròquies per informar els ciutadans sobre l’acord d’associació

Govern durà a terme reunions de poble per explicar l’estat de les negociacions per l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) a partir del setembre. Així ho va assegurar ahir el Secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, que va explicar que les trobades tenen com a objectiu presentar l’acord a la ciutadania, que tothom pugui conèixer l’estructura, explicar per què es negocia un acord d’associació, quin és el contingut de cada part, com es negocia i qui ho fa, així com explicar la dinàmica de les sessions. “La idea és poder organitzar reunions de poble, parròquia per parròquia, amb la

