L’USdA, Podem i el PS van demanar mesures com ara habitatges socials o un registre dels pisos buits existents

L’acampadade protesta per la situació de l’habitatge al país finalment es va suspendre a la nit per la pluja, però durant la jornada d’ahir es van fer una sèrie de discursos de protesta i es van recollir signatures per a les dues iniciatives legislatives populars que els sindicats pretenen presentar al Consell, una per crear una llei de responsabilitat política i una altra per modificar la Llei electoral. En total van signar un centenar de persones, arribant a les 2.000 des que van començar amb la iniciativa fa un any.

Els actes de protesta van començar a les 13.30 hores amb

