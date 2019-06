Antoni Sasplugas lamenta que “estem a molta distància en exigència dels països del voltant” i demana endurir les proves i més formació

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) considera que els exàmens que s’han de superar per obtenir el carnet de motocicleta són “massa fàcils”. Així ho va assegurar ahir el seu secretari general, Antoni Sasplugas, que va posar en relleu que “l’exigència per treure’s el carnet de moto ara per ara és massa laxa”. En aquest sentit, Sasplugas va argumentar que “si comparem la formació que es fa a Andorra per treure’s el permís i l’examen de moto estem a molta distància d’exigència dels països del voltant”. De fet, el representant de l’ACA va lamentar que a hores d’ara “de seguida pots conduir