Entre juraments i promeses

Els ministres i altres membres del nou Govern van jurar el càrrec ahir a l’Auditori Nacional, donant el tret de sortida al mandat d’un executiu marcat per la pluralitat i que haurà de buscar el consens entre els diferents colors polítics que en formen part.

Els membres del nou Govern ja han jurat el càr­rec. Ordino va acollir per primera vegada un esdeveniment que, més enllà del seu valor simbòlic, marca la data d’inici d’una legislatura marcada per la pluralitat i la paritat de l’executiu. L’Auditori Nacional va ser l’escenari i els protagonistes van anar disposant-se al voltant de la taula on esperava el nou cap de Govern, Xavier Espot, que va anar cridant al jurament els onze ministres. Abans, però, havia de jurar el càrrec la secretària general, Ester Fenoll, per poder donar pas als nous titulars dels ministeris.

El sol va beneir el dia