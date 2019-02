Toni Martí convoca les eleccions del 7 d'abril

El cap de Govern ha fet oficial la dissolució del Consell General i ha anunciat que el termini de les candidatures romandrà obert fins dimarts 26 de febrer a les 12 del migdia

Actualitzada 18/02/2019 a les 17:22

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Toni Martí, ha convocat les properes eleccions generals per al diumenge 7 d'abril i ha anunciat oficialment la dissolució del Consell General. Aquesta mitjanit es publicarà al BOPA el decret firmat pels coprínceps i per ell mateix que entrarà en vigor demà. La documentació per a la presentació de les candidatures es podrà recollir a partir de les 12 hores als comuns i al Govern, termini que romandrà obert fins al dimarts 26 a les 12 hores.

La campanya electoral començarà diumenge 24 de març al migdia i s'allargarà fins el divendres 5 d'abril a mitjanit. Així, disaabte 6 d'abril serà jornada de reflexió i els electors podran votar el diumenge 7, des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Pel que fa a l'opció del vot judicial, els interessats podran exercir el dret a vot des de les 9 del matí del dilluns 25 de març. Així, els andorrans residents a l'estranger poden sol·licitar el vot per correu fins el dimarts 26 de febrer a les 12 del migdia i podran enviar el vot fins el 2 d'abril.