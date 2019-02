Enseñat assegura que “ni Pintat ni Gallardo són rivals forts” per a DA

El conseller ‘taronja’ apunta que l’únic que pot lluitar contra Xavier Espot és Pere López

El conseller general de Demòcrates per Andorra, Carles Enseñat, assegura que la terceravia i Liberals d’Andorra no són rivals per als taronges en les pròximes eleccions generals. En una entrevista al Diari, Enseñat afirma que “políticament ni Pintat ni Gallardo són rivals forts”. “Lògicament, ells diran el contrari”, afegeiex. Precisament, qüestionat sobre qui és el rival de DA, el conseller encampadà subratlla que “Pere López és el fort”. En aquest sentit, Carles Enseñat apunta que l’objectiu dels demòcrates és reeditar “la majoria absoluta” i considera que “hi ha possibilitats reals d’obtenir-la perquè som forts a parròquies claus”. Així doncs, i