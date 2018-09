Elecnor va pagar suborns a través de BPA

La Batllia acusa l’empresa espanyola d’haver abonat més de tretze milions d’euros a canvi d’una obra pública

Nervis Villalobos és un dels 28 processats per la batlle Canòlic Mingorance per l’espoli de més de dos mil milions de dòlars a la petroliera estatal veneçolana Pdvsa. L’espoli es va fer amb comptes de BPA i a través de societats fantasma que va crear BPA Serveis i que van servir als veneçolans de la trama per amagar el beneficiari real dels pagaments. Villalobos va ser viceministre d’Energia durant el mandat d’Hugo Chávez, i segons l’aute de processament és un dels líders del grup que va cobrar suborns a empreses que pagaven per obtenir els concursos d’obres públiques multimilionàries. Les