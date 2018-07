L’expedient sancionador encara es pot allargar entre sis i vuit mesos

L’euga de Segudet pastura en una altra finca del Principat del mateix propietari. Segons va apuntar al Diari el director d’Agricultura, Landry Riba, “és bo que els animals canviïn de parcel·la” cada cert temps per “encetar un nou prat”. Pel que fa a l’estat de salut de l’equí, Riba va explicar que no ha vist “cap acta d’inspecció en què hi hagués cap problema”, i va afegir que “en principi tot està en situació esperable”.

A final de maig Agricultura va obrir un expedient sancionador a l’amo de l’animal després de rebre tres denúncies per desatenció. A partir de llavors el