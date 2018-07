Els comerços volen un lloc per al Cirque que beneficiï el sector

Creuen que una zona més cèntrica portaria més visitants a les botigues

Les associacions de Carlemany i na Maria Pla defensen un emplaçament del Cirque du Soleil que beneficiï el comerç de les parròquies centrals. Sobre el possible trasllat al futur aparcament de la Dama de Gel, la presidenta de l’Associació de Comerciants de Carlemany, Susagna Venable, sosté que “si s’apropés els nostres comerciants estarien més contents” perquè els espectadors “abans voltarien per la zona”. En aquest sentit, Venable va argüir que probablement seria una mesura que “beneficiaria molt tots els comerciants de Riberaygua pel fet de tenir una mica més de pàrquing”. A més, Venable hi va afegir que el pàrquing