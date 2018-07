Els licitadors perdedors estudien denunciar el Govern per tracte de favor

Etna Serveis estudia l’opció d’interposar una demanda penal contra el Govern per “incompliment de contracte i tracte de favor” amb l’empresa adjudicatària del servei de bicicletes elèctriques, Montre SL. Segons va explicar al Diari l’administrador d’Etna Serveis, Carles Porté, la guanyadora del concurs ha fet canvis que “no han estat valorats al concurs”, ja que “al seu dia hi havia una puntuació per les bicicletes, el software, les estacions o l’experiència del proveïdor” que no seria la mateixa.

Així, segons Porté, l’empresa adjudicatària inicialment tenia un proveïdor francès que ara és espanyol. Unes variacions que segons apunta l’administrador de la companyia