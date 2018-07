La cònsol assegura que li agradaria encapçalar la llista de DA en unes eleccions generals però diu que ara “no és el moment”

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, no descarta “en un futur” ser la cap de llista de Demòcrates per Andorra (DA) a les eleccions generals. La mandatària va expressar que “m’agradaria” ocupar aquest càrrec i que “no renuncio a res”, però va assegurar que ara “no és el moment” perquè té molta feina al comú, on va assegurar que hi continuarà almenys un any i mig més. Preguntada per la incògnita de qui serà el cap de llista de la formació taronja les pròximes eleccions, Marsol va manifestar que està “segura” que ja hi ha un candidat i