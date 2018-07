La direcció de 'Diva', satisfeta amb l'estrena

Asseguren que l’energia del públic va ser “fantàstica” i que els artistes desitjaven retornar

La direcció artística de l’espectacle Diva, del Cirque du Soleil, encapçalada per Lydia Bouchard i Sonya St-Martin, es va mostrar satisfeta per l’estrena de dissabte. En una roda de premsa celebrada ahir per fer-ne balanç, les dues caps creatives van expressar que la representació “va anar molt bé”. Ambdues van apuntar que “l’energia del públic va ser fantàstica” i que els artistes estaven “ansiosos” per retrobar-s’hi després de 15 dies maratonians de preparació in situ.

Preguntades pel fet que els artistes no tinguin qui els substitueixi en cas d’accident o indisposició, Bouchard i St-Martin van apuntar que “com a qualsevol altre