Es desconeix per ara quines protestes concretes organitzarà el comitè, que s’ha anunciat a Twitter

Andorra també compta amb un Comitè per a la Defensa de la República Catalana (CDR). El grup, que s’ha creat per vetllar pel compliment dels resultats del referèndum de l’1 d’octubre i per la proclamació de la República Catalana, preveu articular pròximament actuacions arreu del país. El CDR, que ja ha creat un compte de Twitter, no ha donat més detalls sobre quines poden ser aquestes mobilitzacions. Al mateix temps, l’organització va convidar totes les persones que vulguin col·laborar i participar a posar-se en contacte amb ells a través del mateix compte de Twitter.

Els CDR es van organitzar per dur