La companyia diu que el vehicle portava al seu interior els equipaments per si eren necessaris

La companyia Pelines va al·legar ahir que el bus que es va quedar bloquejat diumenge a la CG-2, a l’altura de Racons, portava pneumàtics d’hivern i que ningú els va avisar sobre la necessitat d’instal·lar cadenes. Fonts de l’empresa van explicar que l’autobús les portava a l’interior del vehicle i que estaven preparades en cas que s’haguessin hagut de fer servir. “Podien ajudar, però no hi havia ni cartells ni s’havia donat instruccions”, van dir les mateixes fonts de la companyia de Ponfer­rada, que van defensar que amb les rodes d’hivern no els feia falta utilitzar les cadenes.

La companyia també

