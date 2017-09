Pendents més de 7.000 declaracions de l'IRPF a un mes del final del termini

A final d’agost se n’havien tramitat 6.235 de les 13.700 que Tributs calcula que ha de rebre

El ritme de presentacions de declaracions de l’IRPF està sent superior aquesta campanya, però tot i així, i com ja va succeir l’any passat, el setembre es presenta carregat a l’oficina de l’Agència Tributària pel nombre que encara manquen per tramitar. Segons la informació facilitada pel Govern, a data 29 d’agost se n’havien rebut un total de 6.235 i calculen que n’han de rebre 7.465 més fins a l’acabament del període voluntari, el 2 d’octubre.

Les campanyes informatives i la insistència del Govern que els obligats tributaris no esperin a fer el tràmit a darrera hora i que usin la via