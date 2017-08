La Capital i Escaldes-Engordany instal·laran sistemes per dificultar l'accés de vehicles a les avingudes

Reunió entre el director de la policia i les cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per començar a plantejar mesures per incrementar la seguretat a les principals vies comercials de les dues parròquies

La reunió que han mantingut aquest dimecres el director de la policia, Jordi Moreno, i les cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Conxita Marsol i Trini Marín, per abordar la qüestió de com incrementar les mesures de seguretat a les principals vies comercials de les parròquies ha servir per establir “la necessitat d’instal·lar sistemes de seguretat que dificultin l’accés de vehicles” que poguessin tenir una intenció “violenta”, tal com ha comentat el ministre portaveu, Jordi Cinca.



Cinca, que ha posat en relleu que a partir d’ara es mantindran més reunions al voltant de l’increment de la seguretat, ha afegit que els comuns consultaran als tècnics d’urbanisme per avaluar quins sistemes es poden instal·lar que estiguin “integrats urbanísticament” i que també es puguin moure “amb certa facilitat” en funció de les necessitats del carrer. Es tracta que hi hagi “uniformitat” en aquestes mesures en les dues zones comercials i que siguin elements que facilitin la seguretat però que alhora no siguin cap impediment per a les persones que s’hi passegen.



D’altra banda, i pel que fa a la proposta de pacte d’estat per dotar la policia dels mitjans necessaris que va llençar aquest dilluns el cap de Govern, Cinca ha destacat que es fa amb una visió de llarg termini per garantir que les mesures necessàries es duguin a terme independentment de qui governi.



Així, cal recordar que Toni Martí va posar sobre la taula, per exemple, la necessitat que la policia pugui comptar amb una unitat per lluitar contra el terrorisme. En aquest sentit, Cinca ha destacat que l’evolució “dels temes de seguretat ha estat molt complexa” i que ara com ara calen uns sistemes d’una “sofisticació” que eren “impensables” anys enrere i que, per tant, és necessari “pensar en escenaris i mesures a llarg termini”. Per aquest motiu ha defensat aquest pacte d’estat, no tant per dur a terme les mesures a curt termini (ja que ha manifestat que aquestes ja estan previstes i pressupostades) sinó amb una visió a llarg termini. “Que les forces polítiques donin garanties que els plans es duran a terme”, ha conclòs.