“Amb el nou impost de societats guanya l'associació i l'artista”

Especialista en planificació fiscal i assessorament a empreses i ‘start-ups’. El 2020 funda Abast, que ofereix una formació gratuïta perquè les associacions puguin aprofitar les novetats de l’impost de societats en mecenatge i patrocinis.

Què pot significar aquest canvi d’impost per a la carrera d’un artista? Un artista necessita algú que li atorgui finançament. Fins a la data, el suport econòmic a artistes, clubs o associacions no tenia cap premi. Només hi donava suport aquell que ho volia, sense cap contrapartida. La nova llei permet que aquell que dona diners o contribueix a la carrera d’un artista obtingui descomptes en la seva factura fiscal. Creu que els empresaris s’hi acolliran? Sí, perquè és estrictament beneficiosa. Qui no vol contribuir no ho farà mai i aquell que contribueix té un premi. Potser hi ha empresaris que fins a