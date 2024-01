“El missatge dels meus quadres sempre és positiu”

La seva pintura és essencialment intuïtiva i femenina en la inspiració. El seu objectiu és captar les emocions i sensacions del moment present. L’exposició “Inspiració aborigen ameridiana” es pot visitar fins al 12 de febrer a l’Estudi d’Ordino.

Com va descobrir l’art aborigen? Durant una comanda especial per a un famós banc de Mònaco. No sabia absolutament res d’aquest art i em va agradar immediatament, va ser amor a primera vista. Què li va cridar l’atenció dels aborígens per decantar les seves obres amb aquesta temàtica? Vaig estimar aquesta gent a través de la seva pintura, va haver-hi com una connexió. Les ganes de pintar a la seva manera com si jo fos un d’ells. La història d’aquests artistes que transmeten els seus somnis a través de la pintura i la geometria. Per què s’ha decantat pels pobles originaris d’Amèrica? Quan em vaig