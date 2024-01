“Un cor sa no depèn només d'una bona alimentació”

Demà fa una xerrada a les 19.30 a l’hotel Roc Blanc que tractarà de les claus nutricionals per cuidar el cor. La conferència l’ha organitzat l’equip de speakers corner. La dietista està especialitzada en nutrició esportiva.

Quines són les claus nutricionals per cuidar el cor? S’ha de tenir una alimentació rica en vegetals i fruita de temporada, fresca i rica en proteïna de procedència no animal, com els llegums o la fruita seca. També és important tenir una hidratació a base d’aigua i, a més, cuidar els greixos saludables, que sovint per voler millorar l’alimentació la gent n’elimina per complet el consum i n’hi ha alguns que són essencials per mantenir-nos sans i amb una salut cardiovascular forta. A part de l’alimentació, quin altre factor influeix? L’activitat i l’exercici físic faran que puguis completar el cercle juntament amb la