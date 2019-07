“Em motiva fer pinya amb gent amb la mateixa passió”

Participa a la cursa de monitors des de 2010 per fer equip, conèixer gent nova i fer país 27 anys. Monitora de lleure des dels 16 anys a la parròquia de la Massana. Va començar amb un grup de monitors amb l’equip Duffman, i des de llavors no ha parat

Què li va motivar a participar en la cursa de monitors?

Els infants i joves. Jo era monitora de la Massana i em va motivar el fet de fer pinya amb la resta de monitors, així com conèixer altra gent que tingués la mateixa passió i motivació pels nens, i així fer una mica de país tots plegats.



Quan temps fa que hi participa?

Hi vaig participar per primera vegada quan els organitzadors ho van proposar a la parròquia. Hi participàvem amb l’equip Duffman i vam guanyar. Ens ho vam passar molt bé, va ser una experiència que em va sorprendre molt, tothom