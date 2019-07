“Volem competir amb marques de primer nivell”

La idea de dos aficionats a l’esport de la bicicleta feta empresa

Bicis de triatló, BTT i carretera amb disseny al gust del client. La Purito tindrà la seva Kanaola, que se sortejarà. Els clients d’Andbank, patrocinador de la cursa, podran recollir les butlletes a les oficines.

Com neix la idea?

Kanaola neix perquè els dos fundadors, tant el Juanjo com jo, venim de l’esport, sobretot del triatló, i ens trobàvem que vèiem moltes bicis iguals.



I van decidir canviar-ho.

Vam decidir crear una marca però el quid de la qüestió és buscar allò que no té la competència. I sobretot ens vam centrar en el que és la personalització, personalitzem els quadres al cent per cent en funció del que ens demana el client.



Han crescut des de l’inici?

Vam començar el 2013 amb dos persones i ara som un equip de dotze. Abans era una empresa de dos xavals joves