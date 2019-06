“Molta gent em diu que veu so en l'art que realitzo”

Estarà present a la Serenalla Market impartint tallers de geometria per a infants. Nascut a Buenos Aires. També conegut com Être, va estudiar disseny industrial i so, una formació que li va servir per començar a treballar l’art de les formes geomètriques: entre el caos i l’harmonia.