“Triï el perfum que li digui el seu instint, no la publicitat”

Els perfums parlen per tu Dimecres vinent a les 20 h. dirigirà un taller a l’Espai Ermengol on tothom podrà combinar diverses essències fins a trobar el seu propi perfum. El taller forma part dels actes a favor de La Marató de TV3

Quin perfum porta?

Per a aquesta hora [al capvespre] he triat una combinació de cítrics, sobretot mandarina, amb sàndal i mesc.



Mesc?

És una essència que evoca l’olor de la pell neta i suggereix calidesa, proximitat, distinció... És molt apropiada per a la nit.



Com puc saber quin és el perfum que em va millor?

S’ha de deixar guiar pel seu instint, per aquelles aromes que li agraden, no pel que diguin els anuncis.



Admeto que hi ha anuncis que m’agradaria creure-me’ls.

Els anuncis es basen en estereotips; en canvi, les combinacions que nosaltres proposem es basen en les propietats organolèptiques dels olis essencials i en criteris